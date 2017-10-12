С 10 по 12 октября в Туле прошёл третий межрегиональный турнир первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. На поле стадиона ДЮСШ «Арсенал» встретились сборные Тульского государственного университета, Донского государственного технического университета, Московского городского педагогического университета и Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.
Футболисты ТулГУ выиграли домашний турнир и набрали 7 очков. В активе туляков две сухие минимальные победы 1:0 над соперниками из МГПУ и ЧГПУ, а также волевая ничья с лидером текущего сезона ДГТУ (2:2). Ростовчане добавили в свою копилку 5 очков и остались в Туле на второй позиции. Помимо ничьей с хозяевами ДГТУ разошёлся миром с аутсайдером прошлого сезона ЧГПУ (1:1) и разгромил дебютанта МГПУ (6:2). По итогам трёх турниров ДГТУ набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу Первой группы. Студенты ЧГПУ одержали историческую для себя победу — первую в соревнованиях НСФЛ — в матче против МГПУ (2:0). Футболисты из Чебоксар заняли в Туле третье место с 4 очками. Это в четыре раза больше, чем было за весь прошлый сезон. На последнем месте с нулём в графе «очки» тульский этап завершила команда МГПУ, впервые принявшая участие в соревнованиях НСФЛ.
Четвёртый турнир первой группы НСФЛ пройдёт с 27 по 29 октября в Казани. Футболисты Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева примут соперников из Тульского государственного университета, Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Футболисты Тульского университета выиграли домашний этап Первой группы