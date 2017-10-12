Сборная России сыграет с Францией в 1/8 финала ЧМ среди любителей

Сборная России сыграет 12 октября в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 6х6 среди любителей с национальной командой Франции.
Подопечные Дмитрия Смирнова вышли в плей-офф с первого места в группе С, уступив в первом матче турнира Боснии и Герцеговине (1:2), но затем обыграв Сомали (10:1) и Бразилию (2:0).
Сборная Франции, выступавшая в группе А, сначала уступила со счётом 0:7 Чехии, затем обыграла Аргентину (3:0) и сыграла вничью с Австралией (3:3), оказавшись одной из четырёх лучших сборных, занявших третьи места в своих подгруппах.
Матч Россия — Франция начнётся в 18:00 мск и будет показан в прямом эфире. Победитель встретится 13 октября в четвертьфинале с Сенегалом, обыгравшим в серии пенальти шестикратных чемпионов Европы сборную Румынии (2:2, 3:1).
Напомним, что сборная России является действующим чемпионом Европы. В финале МиниЕвро-2017 в Чехии команда Дмитрия Смирнова в серии пенальти обыграла хозяев турнира.
Со сборной Франции Россия ещё никогда в своей истории не встречалась.
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