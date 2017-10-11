Сборная России обыграла Бразилию и вышла в плей-офф ЧМ среди любителей

В третьем, решающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу 6х6 среди любителей, который проходит в Тунисе, сборная России одолела команду Бразилии — 2:0.
Для выхода в 1/8 финала подопечным Дмитрия Смирнова необходимо было как минимум не проиграть, а победа с разницей в два и более мячей обеспечивала россиянам первое место в группе С. Голы в этом матче на свой счёт записали Ильнар Жамалетдинов (19-я минута) и Кирилл Свиридов (21).
Таким образом, Россия обеспечила себе победу в группе, не дожидаясь результата матча Боснии и Герцеговины с Сомали. 11 октября пройдут оставшиеся встречи группового этапа, а на следующий день стартует плей-офф.
Чемпионат мира по футболу 6х6. Группа С. 3-й тур
Россия — Бразилия — 2:0 (2:0)
Голы: Жамалетдинов, 19 (1:0), Свиридов, 21 (2:0).
Положение команд в группе С: 1. Россия — 6 очков (3 игры), 2. Бразилия — 6 (3), 3. Босния и Герцеговина — 3 (2), 4. Сомали — 0 (2).