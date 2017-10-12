Орлов: в игре с Ираном мне не понравился этот бразилец, получивший паспорт РФ

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в контрольных матчах с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1), раскритиковав защитника Марио Фернандеса.
«Я вижу рост нашей сборной — шаг за шагом, постепенно. Первый тайм с Ираном просто провалили, хотя надо учитывать, что нам противостоял участник чемпионата мира. Но мне понравилось, что во втором тайме Черчесов выпустил трёх футболистов: Кузяева, Самедова и Полоза, — которые сделали результат. После этих замен футбол стал другим.
Мне не понравился вот этот бразилец, который получил российский паспорт, — правый защитник Фернандес. Марио был очень примитивен в этой игре. Я считаю, что Смольников вполне может составить конкуренцию на этой позиции. Он быстрый футболист, и это лучшее качество. Игорь даже быстрее Самедова, но Александр техничнее. Надо выбирать тренерам.
В первом тайме Миранчук неудачно сыграл, Тарасов — совсем плохо, Ерохин тоже. Зенитовец больше назад передачи отдавал, к своим воротам, не шёл на обострение. Смолов и Кокорин, которые находятся в хорошей спортивной форме, вообще мячей не получали. В первом тайме не было опасных моментов у ворот Ирана. Но замены перевернули ход игры — значит, есть резерв, что-то появилось. Прошлой осенью всё было бесперспективно.
Задачи надо ставить высокие. Конечно, нам не выиграть чемпионат мира, но мы можем что-то показать в группе. Во-первых, подождём, кто окажется в соперниках по итогам жеребьёвки. В группе всего три матча, и если мы добьёмся успеха, то сколько радости будет у наших болельщиков!» — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».