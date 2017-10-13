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ЦСКА отправился на матч с «Краснодаром» в составе 16 игроков

13 октября 2017, пятница. 15:39 Футбол

Московский ЦСКА вылетел в Краснодар, где завтра (в 19:00 мск) проведёт матч 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром», сообщает пресс-служба клуба. На игру красно-синие отправились в составе 16 игроков:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Ранее стало известно, что ЦСКА в предстоящей игре не помогут Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.

Головин и Васин не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Краснодар
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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