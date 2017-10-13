ЦСКА отправился на матч с «Краснодаром» в составе 16 игроков

Московский ЦСКА вылетел в Краснодар, где завтра (в 19:00 мск) проведёт матч 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром», сообщает пресс-служба клуба. На игру красно-синие отправились в составе 16 игроков:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Ранее стало известно, что ЦСКА в предстоящей игре не помогут Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.
Головин и Васин не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»