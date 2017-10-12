Хоакин: чемпионат Испании без «Барселоны»? Вместе мы будем лучше и счастливее

Полузащитник Хоакин Санчес поделился мыслями о возможном выходе «Барселоны» из чемпионата Испании, в случае если Каталония объявит о независимости от Испании.
«Чемпионат Испании без „Барселоны“? Вместе мы будем лучше и счастливее. Даже если „Бетис“ не попадёт в Лигу чемпионов», — приводит слова Хоакина интернет-издание AS.
«Бетис» по итогам семи туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, и в случае немедленного выхода «Барселоны» из турнира севильский клуб приблизится к зоне Лиги чемпионов.
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