Флорес: «Эспаньол» не хочет быть подружкой невесты на свадьбе «Реала» и «Барсы»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес выразил недовольство тем, что в текущем сезоне его команде часто приходится проводить матчи Примеры не на выходных днях. Ближайшая игра «Эспаньола» с «Леванте» в 8-м туре чемпионата вынесена на пятницу, 13 октября.
«Мы не будем жаловаться, и мы уважаем эти решения, которые принимаются ради защиты футбола. Мы уважаем решения главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и федерации футбола. Но их стоит регулировать немного лучше.
Мы часто играем по пятницам и понедельникам, в то время как болельщики предпочитают субботы и воскресенья. Мы были бы не против, если бы нас пригласили на вечеринку матчей по выходным, а не делали подружками невесты на свадьбе «Реала» и «Барселоны», – приводит слова Флореса AS.
Тебас: ещё недавно не мог представить Ла Лигу без «Барселоны», теперь, увы, могу