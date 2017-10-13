Ракитич: в стыковых матчах сборная Хорватии готова играть с любым соперником

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился ожиданиями от грядущих стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2018 года.
Помимо хорватов в «стыки» попали команды Италии, Дании, Швеции, Швейцарии, Ирландии, Северной Ирландии и Греции. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября. Победители четырёх пар сыграют в финальной стадии чемпионата мира.
«Впереди стыковые матчи, мы должны собраться снова, чтобы попасть на ЧМ-2018. Мы команда с большим опытом выступлений в плей-офф. Надеюсь, всё будет хорошо. У нас есть класс, и мы готовы играть с любым соперником», — сказал Ракитич.
Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах ЧМ-2018