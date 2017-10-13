Мата призвал футболистов АПЛ поддержать его благотворительную кампанию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата призвал футболистов английской Премьер-лиги последовать его примеру и жертвовать 1% своей зарплаты на благотворительность. К кампании Маты уже присоединились многие футболисты, а также главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Убеждён, что ещё несколько моих товарищей по команде могут присоединиться к нашей кампании. Мне просто нужно ещё раз поговорить с ними и более подробно рассказать, чем мы занимаемся. Это просто вопрос времени. Уверен, мы сможем привлечь футболистов со всего мира. Надеюсь, АПЛ присоединится уже на следующей неделе», — приводит слова Маты BBC.
Цель кампании состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.