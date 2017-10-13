Ван Боммель: Роббен заслуживает достойного прощания со сборной

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммель прокомментировал решение хавбека мюнхенской «Баварии» Арьена Роббена завершить выступление за национальную команду. Ван Боммель считает, что Роббен должен уйти из сборной на мажорной ноте, а не после того, как команда не попала на чемпионат мира 2018 года.
«Такой исключительный футболист, как Роббен, заслуживает достойного прощания со сборной. Было бы справедливо, если бы он завершил свою впечатляющую карьеру по-другому. Например, после решающей победы. Роббен – живой пример для всякого, он всегда выкладывается на все сто процентов», — цитирует ван Боммеля Bild.
Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов