Сересо перед матчем с «Барселоной» призвал не смешивать спорт с политикой

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо призвал не смешивать спорт с политикой. Сересо сказал это в преддверии домашнего матча 8-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
«Президент «Барселоны» Бартомеу также приезжает в Мадрид и, как всегда, будет официальный обед с участием президентов. Я думаю, что наши болельщики понимают, что одно дело – политика, а другое — спорт», — приводит слова Сересо Marca.
1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. Более 90% проголосовавших высказались за независимость Каталонии. После этого возник вопрос о том, где будет играть «Барселона», если Каталония добьётся независимости.
Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 октября.
Президент «Атлетико»: сложнее выиграть чемпионат Испании, чем Лигу чемпионов