Президент «Атлетико»: сложнее выиграть чемпионат Испании, чем Лигу чемпионов

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо подчеркнул, что для него нет разницы между победой в Примере и Лиге чемпионов. Глава столичного клуба отметил, что выиграть национальное первенство – очень сложная задача.
«Атлетико» сложнее выиграть чемпионат Испании, чем Лигу чемпионов. Мне всё равно, выиграет команда Примеру или Лигу чемпионов», — приводит слова Сересо Marca.
По итогам первых семи туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 15 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Сересо считает, что Ф. Торресу пока рано думать о завершении карьеры