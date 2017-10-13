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Аугенталер: удивило ли меня назначение Хайнкеса? Никогда не говори никогда

13 октября 2017, пятница. 08:35 Футбол

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Клаус Аугенталер поделился мнением о решении руководства клуба сделать ставку на Юппа Хайнкеса на посту главного тренера команды. Последний сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.

«Решающим фактором всегда является результат. Я был проездом в Мюнхене и понял, что о назначении Хайнкеса говорят больше, чем ранее об Анчелотти. Но я сам не хотел бы критиковать человека, которого уже нет в клубе. Удивило ли меня назначение Хайнкеса? Я знаю работу тренера, и здесь актуальна идея «никогда не говори никогда», — цитирует Аугенталера интернет-портал Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти Юпп Хайнкес
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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