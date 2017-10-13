Билич: думаю, в Англии Харта не ценят

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился мнением о том, как в Англии относятся к голкиперу Джо Харту. Специалист считает, что вратаря сборной Англии не ценят. Харт принадлежит «Манчестер Сити», а за «молотобойцев» выступает на правах аренды.
«Я думаю, его не ценят. Смотрел его матч против Словении, и Харт был игроком встречи. Это блестящий вратарь вне зависимости от того, играет он в «Манчестер Сити», «Торино» или «Вест Хэме». Он отличный профессионал, который работает в интересах команды. Да, в первых трёх матчах за «Вест Хэм» он пропустил 10 мячей, но затем выдал три сухих матча из четырёх», — цитирует Билича Sky Sports.
В семи матчах текущего сезона АПЛ Джо Харт пропустил 13 голов.
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