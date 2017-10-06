Харт: сборная Англии возила Словению

Вратарь сборной Англии Джо Харт поделился эмоциями от победы над Словенией (1:0) в квалификации чемпионата мира — 2018. Единственный гол на четвёртой компенсированной минуте забил нападающий Гарри Кейн. Благодаря этому результату англичане обеспечили себе первое место в группе и завоевали путёвку в финальную часть ЧМ.
«Парни сыграли просто блестяще. Мы возили Словению. Для Кейна забить на последней минуте — отличное ощущение. Мы действительны счастливы, что выиграли и вышли на чемпионат мира». — приводит слова Харта Goal со ссылкой на ITV.
Кейн: мы все очень рады выходу сборной Англии на ЧМ-2018