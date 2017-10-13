Адриано: Туран способен играть в основном составе «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Адриано Коррея считает, что полузащитник команды Арда Туран обладает необходимыми игровыми качествами для того, чтобы выступать в стартовом составе. Перед стартом текущего сезона испанские СМИ сообщали, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает на турецкого футболиста и он может сменить клубную прописку.
«Думаю, что Туран способен играть в основном составе «Барселоны». Когда Арда перешёл в «Барселону», он не имел права вследствие санкций ФИФА выходить на поле полгода. После этого уже было сложно иметь такой же игровой ритм, как у других футболистов. Кроме того, у него были травмы, так что Туран проходил через сложный период. Но я считаю, что Туран вновь может стать игроком, которого мы знаем», — цитирует Адриано AS.
По итогам 7 туров Примеры Туран не принял участия ни в одном матче.