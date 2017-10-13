Алёшин: «Торпедо» вылетело в 2006-м, так как 8 клубов сговорились между собой

Бывший хозяин стадиона «Лужники» и московского «Торпедо» Владимир Алёшин рассказал о вылете команды из РФПЛ в 2006 году и последовавшем переходе Константина Зырянова в «Зенит».
«Знаете, как „Торпедо“ вылетело? Восемь клубов из середины таблицы сговорились между собой. Создали пул. Три очка каждый брал дома, три отдавал на выезде. Уже запас. Оставалось набрать не так много, чтобы уцелеть.
Но тогда я про пул не знал. Барахтаемся, барахтаемся… Видим – ничего не получается! Да ещё ниже нас оказалась другая команда. У которой был влиятельный болельщик. «Динамо». Была проведена серьёзная работа. В итоге «Динамо» уцелело, а мы утонули.
Когда это случилось, я собрал футболистов: «Ребята, в этом вылете есть и моя ошибка, и ваша. Давайте договоримся, всё останется – контракты, зарплаты. Вместе будем выбираться назад!» Но первым дёрнулся из команды Зырянов. «Зенит» предложил такую зарплату, что устоять нереально.
Мы для Кости много чего сделали. Говорю: «Костя, останься, помоги» – «Да вы представляете, сколько „Зенит“ даёт? У вас за всю жизнь столько не заработаю…» На сборах после этого предложения тренировался, а на игры не выходил. То колено, то что-то ещё. Хотя парень вообще-то порядочный.
Что касается трагедии с гибелью его жены и дочки, то, узнав о случившемся, отправился к Косте в номер. Жила команда в лужниковской гостинице. Прихожу – он стоит около окна, на подоконнике бутылка водки. Говорю: «Наливай». Выпили, помолчали. Распорядился, чтобы все хлопоты по похоронам на Востряковском взяли на себя. Костю в те дни не трогали.
Слава богу, время спустя встретил интересную девушку. Женился, у них трое детей. Костя – это такой стержень! Малоразговорчивый, пахарь… Я всё-таки правильно сделал, что отпустил его в «Зенит». Заработал, лучшим футболистом России стал, на два чемпионата Европы съездил», — сказал Алёшин.