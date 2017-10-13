Левандовски: успехи «Баварии» важнее, чем «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в интервью ESPN FC ответил на вопрос, насколько для него важно быть среди номинантов на «Золотой мяч». Поляк отметил, что успехи клуба важнее.
«Я бы не сказал, что это настолько важно. Успехи «Баварии» важнее, особенно в Лиге чемпионов. Если мы достигнем финала Лиги чемпионов и выиграем Бундеслигу, мы сможем снова об этом поговорить, но я не фокусируюсь на «Золотом мяче», — сказал Левандовски.
На «Золотой мяч» помимо Роберта Левандовски претендуют ещё 29 футболистов.
Стали известны имена всех претендентов на «Золотой мяч»