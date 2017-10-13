Юсупов – после операции: слабонервным лучше не смотреть

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, который был прооперирован в связи с разрывом крестообразных связок колена, выложил фото колена в своём «инстаграме» и записал видео.
«Уже начали реабилитацию. Слабонервным второе фото лучше не смотреть. Спасибо всем за комментарии и добрые слова, всё читаю», — говорится в сообщении.
На восстановление Артуру Юсупову потребуется около шести месяцев. Ранее «Ростов» призвал болельщиков поддержать 28-летнего футболиста.
Видео и фото можно посмотреть на странице Юсупова в «Инстаграме».
Юсупов: из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода