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«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» и вышло в лидеры молодёжного первенства

13 октября 2017, пятница. 16:56 Футбол

«Динамо» добилось победы над «СКА-Хабаровск» в матче 13-го тура российского молодёжного первенства. Встреча, проходившая в Химках, завершилась со счётом 3:0 в пользу бело-голубых.

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте, после того как результативный удар удался Анатолию Катричу – 1:0. В начале второго тайма почин одноклубника поддержал Евгений Луценко – 2:0, а довершил разгром Виктор Демьянов, который отличился на 78-й минуте.

Благодаря победе «Динамо» продлило беспроигрышную серию до восьми матчей и вышло в лидеры первенства. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
13 октября 2017, пятница. 15:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
3 : 0
СКА-Хабаровск-мол.
Хабаровск
1:0 – Катрич – 40, 2:0 – Луценко – 49, 3:0 – Демьянов – 78
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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