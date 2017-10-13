«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» и вышло в лидеры молодёжного первенства

«Динамо» добилось победы над «СКА-Хабаровск» в матче 13-го тура российского молодёжного первенства. Встреча, проходившая в Химках, завершилась со счётом 3:0 в пользу бело-голубых.
Счёт в матче был открыт на 40-й минуте, после того как результативный удар удался Анатолию Катричу – 1:0. В начале второго тайма почин одноклубника поддержал Евгений Луценко – 2:0, а довершил разгром Виктор Демьянов, который отличился на 78-й минуте.
Благодаря победе «Динамо» продлило беспроигрышную серию до восьми матчей и вышло в лидеры первенства. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».