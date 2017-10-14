На стадионе «Спартака» появится доска, посвящённая трагедии на игре с «Харлемом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг сообщил, что на стадионе «Открытие Арена» появится памятная доска, посвященная трагическим событиям 1982 года на матче «Спартак» — «Харлем».
«Болельщики выступили с инициативой установить памятную доску, посвящённую трагедии 1982 года, и руководство клуба их поддержало. И хотя трагедия произошла на «Лужниках», было решено, что память о погибших должна храниться в нашем доме — на «Открытие Арене».
Кроме того, матч 14-го тура между «Спартаком» и «Амкаром» начнётся с минуты молчания в память о погибших. Также в день игры будут проведены специальные мероприятия. Но это не всё. Будет целый ряд таких мероприятий, посвящённых трагедии 1982 года», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В массовой давке, произошедшей на Большой спортивной арене (БСА) Центрального стадиона им. В. И. Ленина (сейчас — стадион «Лужники») в Москве в конце первого матча 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (Нидерланды) 20 октября 1982 года, погибли 66 болельщиков «Спартака».