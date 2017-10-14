«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ротором», «Шинник» обыграл «Балтику»

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Ротор-Волгоград». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1.
За хозяев гол забил Сергей Корниленко, а в составе волгоградской команды отличился Михаил Бирюков.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Шинник» на своём поле обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Гости заканчивали встречу в меньшинстве.
В ещё одном матче дня «Тюмень» в родных стенах одолела «Тамбов» со счётом 3:1.