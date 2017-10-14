Хохлов: сегодня у «Динамо» все лучшие, в том числе запасные и травмированные

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал домашнюю победу над «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче 13-го тура РФПЛ.
На вопрос, стал ли полузащитник «Динамо» Александр Ташаев лучшим игроком матча, Хохлов ответил: «Сегодня у нас все лучшие, в том числе запасные и травмированные».
«Сегодня мы сконцентрировались не на атаке, а больше на обороне. За исключением пары моментов в обороне сыграли довольно неплохо, а впереди удалось забить два мяча. Что касается Григория Морозова, то с ним всё нормально, просто он давно не играл, поэтому начало сводить икроножные мышцы», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»