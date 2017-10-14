«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0. Видеообзор матча

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» обыграло со счётом 2:0 «СКА-Хабаровск».
«Динамо», проводившее первый матч после назначения на пост главного тренера Дмитрия Хохлова, открыло счёт на 18-й минуте, когда отличился Алексей Козлов. Для бело-голубых этот гол стал первым с 20 августа. Окончательный результат на 78-й минуте установил Александр Ташаев.
«Динамо» сумело прервать серию из шести матчей без побед в чемпионате России — до сегодняшнего дня бело-голубые в последний раз побеждали 12 августа.
Видеообзор матча «Динамо» — «СКА-Хабаровск» смотрите на официальном сайте РФПЛ.
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