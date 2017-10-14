Зидан проводит 100-й матч на посту главного тренера «Реала»

Матч восьмого тура испанской Примеры с «Хетафе» стал для Зинедина Зидана 100-м на посту главного тренера «Реала».
Французский специалист возглавил «Реал» в январе 2016 года.
Под руководством 45-летнего Зидана мадридская команда одержала 74 победы, 17 раз сыграла вничью и восемь матчей проиграла. За этот период «сливочные» под руководством Зидана выиграли семь трофеев: дважды — Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Реал».