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«Бавария» в первом матче после возвращения Хайнкеса разгромила «Фрайбург» — 5:0

14 октября 2017, суббота. 18:26 Футбол

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в Мюнхене разгромила «Фрайбург», отметив возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера победой со счётом 5:0. На 8-й минуте Юлиан Шустер поразил свои ворота, в конце первого тайма отличился Кингсли Коман, на 63-й забил Тьяго Алькантара, на 75-й минуте отличился Роберт Левандовски, а в компенсированное время окончательный результат установил Джошуа Киммих.

Что касается остальных результатов тура, то «Шальке» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Герту», «Хоффенхайм» на своём поле сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2), «Майнц» дома победил «Гамбург» со счётом 3:2, а «Айнтрахт» на выезде выиграл у «Ганновера» (2:1), забив решающий мяч в концовке.

С таблицей немецкой Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
5 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Шустер – 8 (автогол), 2:0 – Коман – 42, 3:0 – Алькантара – 63, 4:0 – Левандовски – 75, 5:0 – Киммих – 90+3
Германия - Бундеслига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
0 : 2
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 – Горецка – 54 (пен), 0:2 – Бургшталлер – 78
Удаления: Харагуси, 44 – нет
Германия - Бундеслига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
2 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 – Хюбнер – 52, 1:1 – Грегорич – 75, 2:1 – Ут – 85, 2:2 – Фогт – 89 (автогол)
Германия - Бундеслига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
3 : 2
Гамбург
Гамбург
1:0 – Максим – 2, 1:1 – Соуза – 9, 2:1 – Белл – 52, 3:1 – Латца – 58, 3:2 – Салихович – 90+2 (пен)
Германия - Бундеслига. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 16:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 – Аллер – 10, 1:1 – Сане – 36, 1:2 – Ребич – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Айнтрахт Аугсбург Бавария Гамбург Ганновер-96 Герта Майнц Фрайбург Хоффенхайм Шальке-04 Юпп Хайнкес
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14 октября 2017, суббота
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