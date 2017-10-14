«Бавария» в первом матче после возвращения Хайнкеса разгромила «Фрайбург» — 5:0

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в Мюнхене разгромила «Фрайбург», отметив возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера победой со счётом 5:0. На 8-й минуте Юлиан Шустер поразил свои ворота, в конце первого тайма отличился Кингсли Коман, на 63-й забил Тьяго Алькантара, на 75-й минуте отличился Роберт Левандовски, а в компенсированное время окончательный результат установил Джошуа Киммих.
Что касается остальных результатов тура, то «Шальке» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Герту», «Хоффенхайм» на своём поле сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2), «Майнц» дома победил «Гамбург» со счётом 3:2, а «Айнтрахт» на выезде выиграл у «Ганновера» (2:1), забив решающий мяч в концовке.
С таблицей немецкой Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате».