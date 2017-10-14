Гончаренко: не вижу проблемы в том, что Набабкин выйдет в центре обороны ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 13-м туре РФПЛ.
«Набабкин выйдет в центре обороны, это не ново для него, я не вижу здесь проблемы. Да, у нас много травмированных, но это шанс для остальных игроков.
Нельзя сказать, что мы будем сидеть в обороне и ждать своего шанса. Мы очень хорошо умеем и позиционно атаковать», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 по московскому времени.