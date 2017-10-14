«Челси» проиграл «Кристал Пэлас», одержавшему первую победу в АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Челси» в гостях сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), который начал сезон с семи кряду поражений и только сегодня забил первый гол в текущем первенстве.
На 11-й минуте мяч рикошетом от Сесара Аспиликуэты оказался в воротах синих. На 18-й минуте Тьемуэ Бакайоко счёт сравнял. Победный гол «орлы» забили в конце первого тайма — отличился Уилфрид Заха. Таким образом, подопечные Антонио Конте потерпели второе кряду поражение в чемпионате.
«Тоттенхэм Хотспур» в домашнем матче с минимальным счётом победил «Борнмут». Единственный гол на 47-й минуте забил Кристиан Эриксен.
«Бёрнли» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью — 1:1. «Молотобойцы» большую часть матча играли вдесятером из-за удаления Энди Кэрролла и пропустили в концовке.
«Суонси Сити» на своём поле со счётом 2:0 выиграл у «Хаддерсфилд Таун». Дубль у «лебедей» оформил Тэмми Абрахам.
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