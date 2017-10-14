В Англии арбитр пострадал в столкновении с футболистом и был заменён

Необычный эпизод произошёл в матче третьего по значимости английского дивизиона «Чарльтон Атлетик» — «Донкастер Роверс» (1:0).
Главный арбитр встречи Роб Льюис в начале второго тайма пострадал в результате столкновения с нападающим «Чарльтон Атлетик» Джошом Мадженнисом. Арбитр в течение нескольких минут неподвижно лежал на газоне. Затем он поднялся и покинул поле. Льюис не смог продолжить матч, и его заменил резервный судья Крейг Хикс.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Martin Carey.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Louis Mendez.