«Урал» — «Анжи» — 2:1. Видеообзор матча

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 56-й минуте Эрик Бикфалви открыл счёт в матче ударом со штрафного, на 87-й Владимир Ильин удвоил преимущество «Урала». Через две минуты Сергей Брызгалов отыграл один мяч, но уйти от поражения «Анжи» не сумел.
В таблице российской Премьер-Лиги «Урал» вышел на шестое место, «Анжи» занимает последнюю строчку.
Видеообзор матча «Урал» — «Анжи» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.