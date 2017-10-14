«Хетафе» — «Реал» — 1:2. Видеообзор матча

В матче 8-го тура испанской Примеры «Реал» в гостях обыграл «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В конце первого тайма счёт в матче открыл вернувшийся в строй после травмы Карим Бензема. На 56-й минуте хозяева отыгрались усилиями Хорхе Молины, но за пять минут до конца основного времени матча «Реал» сумел забить победный гол — первым мячом в текущем сезоне Примеры отличился Криштиану Роналду.
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