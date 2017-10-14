Созин: обороны ЦСКА хватает на «Краснодар», но «МЮ» такого не прощает

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ «Краснодар» — ЦСКА (0:1).
«Нет худа без добра. Когда реально пять-шесть человек основного состава нет, выиграть в Краснодаре у «быков» сложно. Но давайте дождёмся матча с «Базелем» — он ответит на все вопросы. Пока видно одно: тактика игры от обороны себя оправдала. Не скажу, что это очень зрелищно, но футбол – это не всегда красота, это ещё и игра на результат.
Мы все бы удивились, если бы ЦСКА активно сыграл в атаке и проиграл — 0:4. Вопрос в другом.
Такой игры в обороне хватает на «Краснодар», но «Манчестер Юнайтед» такого не прощает и с третьей минуты начинает вести. Посмотрим, как это будет в следующем матче Лиги чемпионов.
Когда ЦСКА в этом сезоне играл вторым номером, это всегда давало результат. Те же матчи, когда «армейцы» начинали давить, как, например, дома с «Рубином», «Тереком» и «Локомотивом», и которые не принесли результата, ещё дадут себя знать в турнирной таблице в конце сезона.
Читал на просторах Интернета, что отсутствие Виктора Васина — к лучшему. Просто чушь какая-то… И Березуцкие, и Игнашевич тоже сколько ошибались! Никто же не говорит, что ЦСКА выигрывает без них. Тем не менее Васину стоит задуматься. И у Гончаренко теперь есть возможности для манёвра при выборе линий. И всё же осадок после «МЮ», когда растёрли ЦСКА об асфальт, остался. У меня перед глазами до сих пор этот матч. Но будем двигаться вперёд, посмотрим на «Базель», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».