Шалимов: когда люди говорят что-то про игру, мне кажется, что они её не смотрят

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал домашнее поражение в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
«На наш взгляд, игра, а особенно первый тайм, была хорошей. Мы добавили к нашей игре больше открываний за спину, это было видно. Владели мячом, и во втором тайме создали очень много моментов. Понятно, что пропустили какие-то контратаки, это неизбежно. Могли пропустить еще больше. Многие контрвыпады гасили, вступали в отбор, но пару моментов опасных было. Не ошибаться невозможно, играя в позиционную атаку. Моментов было много, начали двигаться больше. На мой взгляд, ребята молодцы. Они играли хорошо и выглядели хорошо. И физически, и, если посмотреть, пробежали больше в этой игре. У Классона был стопроцентный момент, но надо было попасть в ворота, а не во вратаря. Играть хорошо и добиваться результата — разные вещи. Надо забивать. Объяснений пока нет, как мы не попадаем по воротам в таких ситуациях, имея игроков такого уровня.
Моменты у соперника были, но первый тайм был равным. То, что команда ослаблена… Понятно, что не было ведущих игроков, но так говорить нельзя. У них квалифицированная команда с опытными игроками, все взрослые. Был один молодой, но команда показала, что выглядела неплохо, играла в свой футбол на контратаках. У нас много кто так играет в чемпионате.
Я никогда не говорил, что нам там где-то не повезло. Если взять игры: „Зениту“ мы проиграли дома при ужасной игре, „Арсеналу“, а сегодня не такая ужасная игра была. В чемпионате мы не забиваем, три поражения подряд… Но кризис? Нельзя сказать, что мы в какой-то панике. Мы делаем то, что делали до этого. Результата нет. Это плохо. Но сегодня игра показала, что мы тренировались определённый период достаточно хорошо, и сегодняшняя игра показала нашу готовность. Надо анализировать игру, моменты, что происходит на поле, а не рвать на себе волосы. Если смотреть результат, то это, конечно, кризис, а если смотреть по игре, то я бы не сказал, что кризис есть. Ребята чувствуют себя нормально и тренируются в полную силу. Не знаю, что это за период у нас, но паники у нас нет. Всё под контролем было при подготовке к этой игре. Тяжело говорить позитивные вещи, когда ты проигрываешь.
Мы стремимся играть в средний и короткий пас. Сейчас ещё постараемся добавить открывания за спину, чтобы качественно уходить в быстрые контратаки. Как играли, так и продолжаем играть. С небольшими поправками. Когда люди говорят что-то про красивую игру… Мне кажется, что они эту „игру“, собственно, и не смотрят. Надо пересматривать это всё на холодную голову. Позитивное подмечать, негативное — тоже, и стараться это исправлять. Понятно, что проиграть три игры подряд в чемпионате, значит, стать объектом критики. Но её надо выдерживать», — цитирует тренера Rusfootball.