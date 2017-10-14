«Наполи» на выезде победил «Рому» и оторвался от преследователей на пять очков

«Наполи» на выезде переиграл «Рому» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 20-й минуте забил Лоренцо Инсинье. Фаузи Гулам с левого фланга выполнил передачу на Дриса Мертенса, бельгиец вошёл в штрафную площадь и попытался отдать мяч на Инсинье, но мяч оказался у Даниэле Де Росси, который невольно отдал точную передачу на Лоренцо, и тот уверенно переиграл голкипера.
«Наполи» одержал восьмую победу подряд в этом сезоне Серии А и, набрав 24 очка, оторвался от ближайших преследователей на пять баллов. «Рома» (15) — пятая.
«Ювентус» — «Лацио» — 1:2. Туринцы потерпели поражение дома впервые за два года