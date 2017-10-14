Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» минимально обыграла «Ольяненсе» в Кубке Португалии

«Бенфика», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграла «Ольяненсе» в третьем раунде Кубка Португалии. Встреча прошла в Ольяне на стадионе «Жозе Арканжу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу лиссабонской команды. Единственный мяч на 4-й минуте встречи забил бразилец Габриэл.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде победил «Бенфику» со счетом 2:1. Вторая игра между соперниками пройдёт в Москве 22 ноября. В ближайших матчах ЛЧ «Бенфика» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а ЦСКА — с «Базелем». Эти встречи пройдут 18 октября.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «Бенфики».
М. Фернандеш: «Бенфика» сейчас расплачивается за продажу своих важных игроков