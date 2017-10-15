Сарри не стал разговаривать со СМИ после 8-й подряд победы «Наполи» в Серии А

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри из-за гриппа не стал разговаривать со СМИ победы над «Ромой» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Пресс-служба «Наполи» сообщила журналистам, что Сарри плохо себя чувствует и по окончании игры сразу направился прямо в командный автобус.
«Наполи» одержал восьмую победу подряд в этом сезоне Серии А и, набрав 24 очка, оторвался от ближайших преследователей на пять баллов. «Партенопейцы» остались единственным клубом в топ-5 лиг Европы, который еще не терял очки в текущем сезоне.
«Наполи» – единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не терявший очки в этом сезоне