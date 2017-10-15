Калинич пропустит миланское дерби из-за травмы

Нападающий «Милана» и сборной Хорватии Никола Калинич из-за повреждения бедра не поможет своей команде в предстоящем гостевом матче восьмого тура итальянской серии А с «Интером» (15 октября), информирует пресс-служба россонери.
Нападающий не участвовал в последних тренировках команды и не вошел в заявку на миланское дерби.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура итальянской Серии А «Интер» — «Милан». Начало миланского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
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