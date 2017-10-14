Андре Силва: мой прогноз — «Милан» выиграет у «Интера» со счётом 2:0

Форвард «Милана» Андре Силва поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча восьмого тура итальянской серии А с «Интером» (15 октября).
«Мой прогноз: мы выиграем со счетом 2:0. С момента приезда я чувствовал, что дерби — особая игра для всего города. Пока в этом сезоне «Интер» играл лучше нас, но мы надеемся победить их и порадовать болельщиков. Я мечтаю попасть в стартовый состав. Я хочу играть, забивать голы и помочь команде достичь поставленных целей.
Я согласен со всей критикой, высказанной в мой адрес, особенно когда она конструктивна. Она помогает мне становиться лучше. Я принимаю критику и хочу доказать Монтелле, что я могу делать то, что он просит. Он отличный тренер, который может многому научить меня», — сказал игрок в эфире Sky Sport Italia.