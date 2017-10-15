Семак: матч с «Локомотивом» стоит особняком для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Локомотивом» в 13-м туре чемпионата России.
«В перерыве на матчи сборных мы выполнили задачу минимум. Будем играть и зарабатывать очки, которые необходимы всем. Много команд идут плотно в таблице, большая группа команд сосредоточена в центре таблицы – до пятого места три очка, до зоны переходных матчей два очка. То есть в каждом туре всё может меняться в зависимости от результатов той или иной команды.
Надо каждый матч играть с мотивацией и стараться всегда выиграть. Матч с «Локомотивом» стоит особняком, нам всегда хочется побеждать, естественно. Удачные и неудачные игры чередуются. Нам надо работать, мы можем играть лучше. Будем стараться делать всё от нас зависящее для того, чтобы быть выше в турнирной таблице.
Работали ли над тем, чтобы не пропускать от «Локомотива» с дальних ударов? Блокировать все удары невозможно. Стоит отдать должное футболистам «Локомотива», которые умеют бить издали. Мы пытаемся делать коррективы в плане того, чтобы не допускать дальних ударов.
Мануэл Фернандеш уже много забил, он качественный футболист, который умеет бить и забивать. Наша задача сделать так, чтобы таких возможностей у него было меньше», — сказал Семак в интервью пресс-службе «Уфы».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Локомотив». Начало — в 14:00 мск.