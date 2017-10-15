Йокич: «Локомотив» довольно хорош, но у «Уфы» тоже неплохая команда

Защитник «Уфы» Боян Йокич поделился мнением о предстоящем 15 октября домашнем матче 13-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
«Локомотив» в этом сезоне довольно хорош, но у нас тоже неплохая команда. В первую очередь за нас будет то, что мы играем дома. Очень надеюсь на положительный результат», — сказал Йокич в интервью пресс-службе «Уфы».
На данный момент «Локомотив» (26 очков) занимает в турнирной таблице РФПЛ 2-е место, а «Уфа» (14 очков) располагается на 10-й позиции.
Начало матча «Уфа» – «Локомотив» запланировано на 14:00 мск.