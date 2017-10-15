Симеоне: «Атлетико» хорошо защищался, но не играл с «Барселоной» так, как может

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ничьей с «Барселоной» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:1.
«Это был отличный матч двух команд с разными характеристиками. Мы хорошо провели первый тайм, но уже с 60-й минуты соперник стал больше атаковать, ведь ему нужно было отыгрываться. Мы хорошо защищались, но не играли так, как можем.
Сауль прогрессирует, это очень важный для нас игрок. Мы возлагаем на него большие надежды, поскольку он наше настоящее и будущее», – цитирует Симеоне Marca.
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