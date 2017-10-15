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Симеоне: «Атлетико» хорошо защищался, но не играл с «Барселоной» так, как может

15 октября 2017, воскресенье. 10:29 Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ничьей с «Барселоной» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:1.

«Это был отличный матч двух команд с разными характеристиками. Мы хорошо провели первый тайм, но уже с 60-й минуты соперник стал больше атаковать, ведь ему нужно было отыгрываться. Мы хорошо защищались, но не играли так, как можем.

Сауль прогрессирует, это очень важный для нас игрок. Мы возлагаем на него большие надежды, поскольку он наше настоящее и будущее», – цитирует Симеоне Marca.

Гол Луиса Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Атлетико»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Барселона Диего Симеоне Сауль Ньигес
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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