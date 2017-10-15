Эллардайс: предложение шотландцев было заманчивым, но сейчас неподходящее время

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс объяснил, почему отказался возглавить национальную команду Шотландии.
«Это было очень заманчивое предложение, но сейчас неподходящее время. На данном этапе я наслаждаюсь отдыхом от футбола. Я бы выбрал на пост тренера сборной Шотландии Дэвида Мойеса», — цитирует 62-летнего специалиста BBC Sport.
Напомним, что после невыхода сборной Шотландии на ЧМ-2018 пост главного тренера покинул Гордон Страчан. Исполняющим обязанности был назначен Малки Маккей.
В Шотландии определились с временным главным тренером сборной