Матич: для «МЮ» важная вещь состоит в том, что мы не проиграли «Ливерпулю»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал ничейный результат гостевого матча с «Ливерпулем» (0:0) в восьмом туре английской Премьер-лиги.
«Ливерпулю» сложно противостоять на его поле, они всегда хотят выиграть на глазах у своих фанатов. Они были мотивированы на высоком уровне, как и мы. У нас не было много моментов, но всё же мы сумели создать два шанса, которые не реализовали. Это футбол. Важная вещь состоит в том, что мы не проиграли", — приводит слова серба официальный сайт «МЮ».
Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» рад одному очку по итогам матча с «Ливерпулем»