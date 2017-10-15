Моуринью не намерен заканчивать карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, комментируя возможность когда-нибудь возглавить «ПСЖ», заявил, что не намерен работать в английском клубе до конца своей карьеры.
«Единственное, что я могу сказать, это то, что я всё ещё являюсь тренером с амбициями и желанием делать что-то новое.
Я уверен, что не закончу свою карьеру здесь (в «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»), – заявил португальский специалист в интервью Telefoot.
Напомним, что 54-летний Моуринью до прихода в «МЮ» работал в «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».
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