Болельщики «Ростова» поучаствовали в акции в поддержку травмированного Юсупова

Болельщики «Ростова» сегодня, 15 октября, поучаствовали в массовом флешмобе, чтобы поддержать полузащитника команды Артура Юсупова и пожелать ему скорейшего выздоровления.
В преддверии домашнего матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» болельщики «Ростова» выстроились так, чтобы образовалась фамилия футболиста.
Напомним, что 28-летний Юсупов был прооперирован в связи с разрывом крестообразных связок колена и пропустит около полугода.
Посмотреть фотографию флешмоба болельщиков «Ростова» можно в официальном «твиттере» РФПЛ.
Юсупов – после операции: слабонервным лучше не смотреть