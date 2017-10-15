Геркус: поражение от «Уфы» требует внимательного анализа и работы над ошибками

Президент «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Игра была непростой. „Уфа“ всегда была неудобной командой. Особенно на своём поле. Много фолит, старается выходить на прессинг в чужой половине поля и играет в организованный, закрытый футбол.
Наши ребята сегодня много боролись и упорно работали на поле в течение всего времени. К сожалению, допустили потерю концентрации, что и привело к голу.
Поражение требует внимательного анализа и работы над ошибками. Верим в команду!
А сегодня я благодарю всех за поддержку. И особенно тех, кто был на трибунах в Уфе", — написал Геркус.
Сёмин: игра с «Уфой» была до ошибки. «Локомотив» её допустил и проиграл