Сёмин: игра с «Уфой» была до ошибки. «Локомотив» её допустил и проиграл

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Игра была очень сложная. У „Уфы“ тоже практически ударов не было, игра была в середине поля, много было единоборств, и игра была до ошибки. Мы её допустили — мы её и проиграли», — заявил наставник «железнодорожников» в эфире телеканала «Наш футбол».
Единственный гол в матче «Уфа» — «Локомотив» на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун.
«Уфа» нанесла «Локомотиву» первое гостевое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ