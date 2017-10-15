«Саутгемптон» и «Ньюкасл» разошлись миром

В матче 8-го тура английской Премьер-Лиги «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри» (Саутгемптон), завершилась со счётом 2:2.
«Ньюкасл» вышел вперёд на 20-й минуте, когда точным ударом отметился Айзак Хэйден. На 49-й минуте «Саутгемптон» счёт сравнял — отличился Маноло Габбьядини. Однако несколько минут Айосе Перес вывел «сорок» вперёд. В дальнейшем «святые» получили право на пенальти, который на 75-й минуте реализовал Габбьядини.
В таблице английского чемпионата «Саутгемптон» (9 очков) располагается на 10-й строчке, а «Ньюкасл» (11) — на девятой.