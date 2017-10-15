Божович: барана перед игрой с «Зенитом» в тульском «Арсенале» не резали

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевую победу над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
"«Зенит» был лучше, у них были лучше моменты. Но мы ждали и рассчитывали на то, что у нас будет чуть-чуть удачи. Ребята бились, ждали своего момента и дождались. «Зенит» играл лучше, а мы выиграли, нам нужны были очки. После паузы на сборную мы надеялись, что «Зенит» не будет в хорошем состоянии, всё-таки много их игроков было в сборных. Чтобы обыграть лидера, нужна была и удача. Нормально оборонялись, ждали контратаки через Кангву. Не могу сказать, что показали лучшую игру, у «Зенита» были моменты. Для клуба, болельщиков, города, для ребят это важно. Нас бог наградил.
Для нас победа важна, потому что это три очка. Турнирная таблица очень плотная. Больше на три очка — борьба за Лигу Европы, меньше — борьба за выживание. А то, что в Питере, — это очень хорошо.
Баранину перед игрой не резали (смеётся). Никаких не было разговоров о премиальных или выходных. Все знают расписание: завтра — выходной, послезавтра — работаем", — цитирует тренера сайт туляков.