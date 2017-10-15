«Севилья» прилетела в Москву на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»

Футболисты и тренерский штаб «Севильи» прибыли в Москву на матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком», информирует официальная страница испанского клуба в социальной сети «Твиттер». В делегацию «Севильи» вошли 22 игрока.
Матч «Спартак» — «Севилья» пройдёт 17 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
Главным судьёй будет Джанлука Рокки, ассистенты — Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели.
Фото доступно на официальной странице испанского клуба в социальной сети «Твиттер».
Кьер попал в заявку «Севильи» на матч со «Спартаком»