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«Севилья» прилетела в Москву на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»

15 октября 2017, воскресенье. 23:20 Футбол

Футболисты и тренерский штаб «Севильи» прибыли в Москву на матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком», информирует официальная страница испанского клуба в социальной сети «Твиттер». В делегацию «Севильи» вошли 22 игрока.

Матч «Спартак» — «Севилья» пройдёт 17 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Главным судьёй будет Джанлука Рокки, ассистенты — Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели.

Фото доступно на официальной странице испанского клуба в социальной сети «Твиттер».

Кьер попал в заявку «Севильи» на матч со «Спартаком»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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